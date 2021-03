Festa del papà, foto e messaggi per gli ospiti della residenza

Gran bella sorpresa questa mattina, venerdì 19 marzo, per gli ospiti della Rsa “Emilio Fontanella” di San Nicolò, gestita dal gruppo “Sereni Orizzonti”: all’alba hanno infatti trovato sul muro del salone un tabellone colorato che contiene foto e messaggi lasciati per loro dai figli in occasione della tradizionale festa del papà. Un gesto semplice ma che ha commosso tutti per la capacità di suscitare ricordi ed emozioni.

“Un anno di forzata lontananza dai propri cari: è stato questo purtroppo il prezzo carissimo che i nostri nonni hanno dovuto pagare in cambio dell’incolumità dal virus” commenta l’animatrice Sabrina Passera. “Conclusosi l’iter vaccinale su ospiti e operatori, la nostra struttura è ormai un’oasi sicura. Speriamo adesso che, grazie alla vaccinazione di massa, lo diventi presto anche il resto della provincia. Figli e papà meritano davvero di tornare ad abbracciarsi come prima”.