Il Covid rivoluziona la Pasqua, a S. Nicolò celebrazioni sul campo da calcio

I principali riti pasquali a San Nicolò si sposteranno dalla chiesa al campo da calcio parrocchiale. “Lo spazio esterno è grande – spiega il parroco don Fabio Galli – e potremo accogliere ben più delle 110 persone ammesse in chiesa. Saremo all’aperto e ben distanziati, così da evitare i contagi. Saranno celebrate sul campo le messe delle ore 10 la domenica delle Palme il 28 marzo e di Pasqua il 4 aprile. In quella pasquale pregheremo per i nostri 60 fratelli morti per Covid-19. Anche la Via Crucis del Venerdì Santo sarà statica e all’aperto il 2 aprile alle 20,30″.

