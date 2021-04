Ferriere: entro giugno pronto il campo sportivo. Animazione per l’estate

Animazione, sport, escursioni nella natura. Sarà come sempre intenso e per tutti il programma dell’estate ferrierese che il Comune sta predisponendo proprio in questi giorni. Tutte le attività, ovviamente, saranno condizionate ed adeguate alle normative in vigore nei prossimi mesi, ma l’amministrazione comunale è fiduciosa di poter ospitare come gli anni passati villeggianti e turisti. In fase di programmazione sono l’animazione e il centro estivo per i bambini e i ragazzi: entrambi saranno prolungati di una settimana rispetto all’anno passato. Già fissato poi il calendario di escursioni per tutti organizzate dalle guide ambientali Aigae.

Entro giugno, fa sapere il sindaco Carlotta Oppizzi, sarà pronto il nuovo campo sportivo che potrà così essere utilizzato anche dalle sempre più numerose società che scelgono Ferriere per i loro ritiri ed allenamenti. Sarà avviato a breve anche il restyling delle piazze (della Repubblica ed Ex municipio) che, salvo imprevisti, sarà terminato per l’estate pronte ad accogliere i villeggianti e turisti.

Intanto il paese è splendente e fiorito. L’amministrazione comunale ha infatti predisposto il lavaggio delle piazze e delle strade del centro abitato per una rinfrescata primaverile. E le primule nelle fioriere sono tornate a colorare i diversi punti del paese.