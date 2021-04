“Mi mancavano gli amici”: ripartita la scuola per 18mila alunni. Gli altri ancora a casa

La mamma gli sistema lo zaino sulle spalle, il bambino la guarda emozionato: “Mi mancavano i miei amici”, e corre da loro. È una scena di “ordinaria ripartenza” quella andata in scena stamattina (7 aprile) davanti alla scuola elementare Mazzini in via Cavour. È tornata infatti a suonare la campanella, ma solo per i più piccoli: oggi circa 18mila studenti piacentini sono rientrati nelle aule di città e provincia, la ripresa in presenza riguarda nidi, materne ed elementari fino alla prima media. “Non vedevamo l’ora, i bambini sono davvero felici – commenta Elisabetta Schiavi, insegnante della scuola materna di via Alberoni – la relazione è fondamentale per crescere insieme, in un luogo di condivisione. Le ultime settimane di attività online sono state problematiche, per fortuna qui gli alunni hanno potuto frequentare le aule a turno, in mini-gruppi, per favorire l’inclusione dei bambini con difficoltà”.

La ripresa, per ora, riguarda solo i più piccoli: gli studenti di seconda e terza media, oltre a tutti gli iscritti alle superiori, restano collegati online tra le mura di casa. “Certo – interviene Alberto Mariani, preside dell’istituto medio Dante in via Piatti – ci piacerebbe riaccogliere tutti in presenza, ma bisogna prestare la massima attenzione al virus e alle sue varianti”. All’orizzonte c’è anche l’esame di terza media, dopo un anno di scuola a intermittenza: “Per adesso – precisa il dirigente – la normativa prevede la presenza dei ragazzi per lo svolgimento della prova, poi tutto dipenderà dall’evoluzione della pandemia… Come ci arrivano gli studenti? Speriamo più forti, dopo questo periodo complicato”.