Pesce e creatività alla portata di tutti stasera a “Pronto in tavola” su Telelibertà

E’ tutto a base di pesce il “Menù delle ricorrenze” che la chef piacentina Debora Saccardi proporrà questa sera, 9 aprile, come ogni venerdì alle ore 20.30 su Telelibertà all’interno del suo programma culinario “Pronto in tavola”. Il titolo è lo stesso del blog che Saccardi, conosciuta anche come docente al Campus Agroalimentare Raineri-Marcora, cura con successo sul nostro sito Liberta.it. Dopo le proposte piacentine della scorsa settimana si parlerà dunque stavolta di salmone, passatelli, nasello e non solo, grazie agli accostamenti creativi, aromatici e variopinti proposti dalla chef.

Passata anche la Pasqua, siamo fuori tempo massimo per un “Menù delle ricorrenze”? Tutt’altro. “Vedendosi così poco – suggerisce Saccardi – la prima grande ricorrenza potremo festeggiarla non appena sarà possibile fare un pranzo o una cena con tanti amici invitati! Nel frattempo, non aspettate le feste comandate per dedicarvi alla preparazione di un bel momento di convivialità”.

Come dice la chef, “prendete carta e penna” perché il minimo comune denominatore di questa puntata, la lavorazione del pesce, “ci risulta sempre un po’ ostica, nonostante i tanti video e spiegazioni che si possono trovare. Tanti lo evitano perché un po’ spaventa: il pesce non sai mai cucinarlo, sembra molto più complicato della solita bistecca, ma vi mostrerò anche stavolta come realizzare preparazioni interessanti, con semplicità”.