Ai domiciliari vende droga dalla finestra a minorenni: 21enne in manette

Stava scontando gli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio ma spacciava droga dalla finestra dell’abitazione. Il 21enne originario del Burkina Faso è stato arrestato dalla Squadra mobile della polizia di Piacenza dopo aver ceduto una dose di hashish a un 17enne segnalato come assuntore. Dalla perquisizione non sono emersi altri stupefacenti ma erano presenti un bilancino di precisione, 150 euro e due piante di marijuana.

Un uomo di origini ecuadoriane è stato arrestato a Fidenza dai carabinieri di Rivergaro che sono arrivati a lui seguendo alcuni consumatori di stupefacenti. Addosso l’uomo aveva sette dosi di cocaina e alti sette grammi erano nascosti nella sua abitazione.