Riqualificata via Emilia Parmense, Tassi: “Uno dei principali assi di accesso”

E’ stato ultimato nei giorni scorsi l’intervento di riqualificazione di Via Emilia

Parmense, dove sono stati sistemati i marciapiedi e posato il nuovo asfalto. Le zone riqualificate sono il tratto tra via Cremona e via delle Novate, tra via delle Novate e la rotatoria di intersezione con la tangenziale nei pressi di Montale. Nei prossimi giorni verrà tracciata la segnaletica orizzontale.

“Grazie a questo intervento – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, Marco Tassi abbiamo riqualificato uno dei principali assi di accesso alla città, garantendo maggiore sicurezza sia alla circolazione stradale sia a quella ciclopedonale e restituendo maggiore decoro alla zona”.