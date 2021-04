Focolai nelle scuole di Borgonovo e Castello. “Contagi trainati dai giovani”

Si registrano due focolai da Covid nelle scuole di Borgonovo e Castel San Giovanni. Gli ordini di quarantena e i casi di positività riguardano una quindicina di classi. A comunicarlo è stata l’Ausl di Piacenza nel corso del consueto bilancio settimanale della pandemia. “Si tratta – puntualizza il direttore generale Luca Baldino – di contagi familiari portati all’interno delle aule. Va detto – aggiunge – che il leggero aumento delle infezioni nel nostro territorio risulta trainato dai giovani”. In città e provincia, la scorsa settimana (dal 12 al 18 aprile), su 95 positivi ogni centomila abitanti, ben 138 erano persone fino ai 17 anni d’età.



Dunque l’imminente riapertura delle attività prevista il 26 aprile, in particolare quella delle scuole al 100 per cento, preoccupa? “No, non più di tanto – risponde Baldino – qui i numeri restano bassi, soprattutto rispetto alla riapertura di un anno fa, ma di certo il virus è imprevedibile”.

TERAPIA CON ANTICORPI MONOCLONALI – L’Ausl di Piacenza, inoltre, ha fatto sapere che la sperimentazione degli anticorpi monoclonali anti-Covid prosegue su diversi pazienti volontari, intercettati nella fase precoce della malattia. “Ma è troppo presto – sottolinea il direttore generale – per tracciare un bilancio sull’efficacia di queste cure”.