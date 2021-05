Ritmo, musica ed esperienze: il video in rosa di Cgil, Cisl e Uil per la Festa del Lavoro

Ritmo e musica ma anche testimonianze e dati per raccontare il lavoro ai tempi del Covid. Questo il video diffuso, attraverso i canali social di Cgil, Cisl e Uil Piacenza, per celebrare il Primo Maggio 2021. Raccoglie le testimonianze di ragazze e donne, sulle quali sono gravate maggiormente le ripercussioni della pandemia, sia per quanto riguarda l’aumento del carico di lavoro in famiglia, sia sul piano professionale.

È stato realizzato con l’apporto dei coordinamenti femminili di Cgil Cisl Uil.