In centro storico i primi parcheggi per monopattini: a breve partirà lo sharing

Anche nel centro storico di Piacenza, come in tanti altri territori italiani, sono arrivati i parcheggi per i monopattini elettrici. Il Comune ha realizzato le prime piazzole gialle per la sosta di questi mezzi moderni che stanno cambiando la circolazione stradale. I posteggi saranno presentati dall’amministrazione la prossima settimana, con l’avvio del noleggio capillare di circa 200 monopattini sparsi in tutta la città. Il servizio di sharing è affidato alla ditta Bit Mobility di Bussolengo.

I primi parcheggi sono stati realizzati in via Giordano Bruno, largo Matteotti, via Mazzini, piazzetta della Ferma e via San Marco. Un cartello ricorda il divieto di portare passeggeri e l’obbligo di indossare il casco per gli under 14.