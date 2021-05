Domenica da tutto esaurito in Valtrebbia, anche la Ferragni nel Piacentino

Anche Chiara Ferragni, l’imprenditrice da 25 milioni di seguaci social ha scelto la nostra provincia, per la precisione Rivalta, per trascorrere con la famiglia una domenica di relax e all’insegna della buona tavola. Una scelta che l’ha accomunata ai tantissimi visitatori meno noti ma che ieri hanno optato per il Piacentino, la Valtrebbia in particolare, per dimenticare la pandemia e i tanti pomeriggi trascorsi al chiuso delle proprie abitazioni.

Già alle alle 10:30 a Bobbio sembrava di essere a Rimini: nemmeno un parcheggio libero. Maria Grazia Cella del Fai ha detto: “Incredibile, è già tutto sold-out, cioè tutto esaurito”. Al tavolino anche un gruppo di Modena: “Siamo qui con la famiglia, prima del Covid ci eravamo promessi di visitare Bobbio, e ora eccoci finalmente”, ha spiegato Sandra Debbia. In piazza San Francesco il protagonismo delle moto è stato indiscusso. Lo ha confermato Daniele Nazarri di Lodi, arrivato a Bobbio sulla due ruote: “Noi vogliamo sostenere le piccole realtà, i borghi, tanto che abbiamo ideato il percorso “Borghi in moto”. Arrivare a Bobbio per me è tornare a respirare libertà”. Dev’essere stato così anche per un gruppo di audaci trentenni brianzoli, arrivati per il loro primo bagno in Trebbia. Queste le parole dell’assessora al turismo di Bobbio Simona Innocente: “Il castello Malaspina-Dalverme sta contando quasi trecento ingressi al giorno, anche il Museo della Città funziona bene. C’è tanta gente, l’area camper è sempre piena da ormai tre fine settimana”. Successo anche a Travo: “Al parco archeologico le prenotazioni delle visite guidate sono tutte esaurite, dalle 10 alle 18”, ha commentato l’assessora al turismo Roberta Valla. “I nostri visitatori stanno arrivando da tutto il Nord Italia”.

