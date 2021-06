Lavori in via Gorra e via Pacchiotti, modifiche alla viabilità

Per consentire i lavori di riqualificazione stradale funzionali all’istituzione della zona 30, dalle ore 8 di martedì 15 giugno alle ore 20 di mercoledì 23, nel tratto di via Gorra compreso tra via Perreau e via Bagarotti sarà istituito il divieto di circolazione, con la sola eccezione dei residenti e fruitori di posti auto che debbano accedere a proprietà private – nonché dei mezzi di soccorso – cui sarà consentito transitare in entrambe le direzioni di marcia. Varrà per tutti, invece, il divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree delimitate dall’apposita segnaletica di cantiere.

Contestualmente, gli stessi provvedimenti – con le eccezioni già specificate – saranno in vigore in via Pacchiotti, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Gorra e quella con via Labò.