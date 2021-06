Ferriere, partiti i lavori nelle piazze: “rinfrescata” la segnaletica orizzontale

Il centro di Ferriere avrà un aspetto più fresco e ancora più accogliente per i tanti villeggianti e turisti che sceglieranno il paese della Val Nure per il periodo estivo. Sono infatti iniziati i lavori di restyling di piazza ex municipio e la sistemazione di piazza della Repubblica che sono finanziati in parte dalla Regione Emilia Romagna e in parte con risorse proprie del Comune. Il progetto elaborato dai tecnici comunali e presentato all’ente regionale nella primavera 2020 per le aree mercatali e commerciali dei comuni di montagna ha ottenuto il finanziamento di 161.753 euro. La somma stanziata dal Comune di Ferriere è di 38mila euro.

