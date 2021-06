“Ubriaco al volante tra i vialetti del vecchio ospedale”: assolto

Secondo l’accusa avrebbe guidato ubriaco all’interno dei vialetti del vecchio ospedale di Piacenza. Ma il giudice l’ha assolto. Del resto anche il pubblico ministero aveva chiesto l’assoluzione perché l’ospedale è un’area privata; e non essendo suolo pubblico non si possono applicare le norme del Codice della strada sulla guida in stato d’ebbrezza. Ad essere stato assolto è stato un dipendente dell’Ausl, che nel maggio del 2018 era in servizio nel nosocomio.

