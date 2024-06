Strade più sicure nel fine settimana: a Piacenza arriva il Discobus

“Il ritorno dell’estate. La brezza e le curve inattese. La sensazione che possa accadere di nuovo qualcosa.” Lo scrisse Federico Pace nel suo bellissimo romanzo “Controvento”, ma grazie ad Osteria della Balera, Paradise e Sonnambula in collaborazione con l’Associazione Sonia Tosi questo potrebbe essere il magnifico incipit di una nuova estate ormai alle porte.

Grazie all’iniziativa e alla cura dei tre gestori, a partire da questo fine settimana sarà in funzione il Discobus: un servizio navetta completamente gratuito che accompagnerà i giovani piacentini in totale sicurezza presso i luoghi di divertimento. Con questa iniziativa preziosa i tre imprenditori promotori e personali sostenitori del progetto, con l’Associazione Sonia Tosi intendono offrire a tanti giovani una valida opzione all’uso della propria automobile per il raggiungimento delle mete del divertimento notturno, si tratta di un’azione che mira a tutelare la loro sicurezza, quella degli altri, e a promuovere corretti modelli di comportamento.

gli orari del bus dell’estate

Il Discobus inaugura l’estate con le sue prime corse; questo sabato (22 giugno) a mezzanotte e all’1 porterà i ragazzi al Sonnambula, mentre le corse di rientro (dalla discoteca all’Osteria della Balera) sono previste alle 03.30 e alle 4.30.

Venerdì 28 giugno sarà la volta della discoteca Paradise sempre partendo dall’Osteria della Balera alle 24 – 24.30 – 1 – 1.30 con ritorno alle ore 03.30 – 4 e 4.30.

l’obiettivo del discobus

Il Discobus ponendosi l’obiettivo di contribuire alla diminuzione dell’incidenza di scontri in auto che si concentrano soprattutto nei weekend e in tarda serata, a causa dell’assunzione di comportamenti errati come il porsi alla guida in stato alterato, vuole offrire un’alternativa a scelte che possono rivelarsi pericolose e irresponsabili.