Armonia nel governo regionale dei centri contro i tumori al seno

Armonia, l’associazione di donne piacentine operate di tumore al seno (400 le iscritte), entra con la presidente Romina Cattivelli, per la prima volta, nel governo della rete regionale dei Centri specializzati. Una voce in più portata avanti dalle donne, e recata sui tavoli di Bologna, dove opera il gruppo di lavoro regionale per il coordinamento della rete dei Centri di Senologia dell’Emilia-Romagna. Sono i 12 Centri di senologia della Regione Emilia-Romagna, di cui si è insediato il coordinamento nei giorni scorsi. Con una novità: per la prima volta tre rappresentanti di associazioni delle pazienti, afferenti ad Europa Donna Italia, partecipano direttamente al governo della rete dei Centri specializzati. Tra di essi è presente Armonia onlus per il tramite della presidente Romina Cattivelli. Nei giorni scorsi l’avvocato Cattivelli è stata anche nominata referente per l’Emilia di Europa Donna a livello regionale. La mancata prevenzione, nel 2020, secondo numeri forniti dai sanitari responsabili, a Piacenza è costata 50 tumori al seno asintomatici che non sono stati scoperti.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà