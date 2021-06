Accordo raggiunto, via libera all’allargamento della strada a Pieve Dugliara

L’allargamento della strada comunale e principale di Pieve Dugliara, quella che collega la Statale 45 alla Provinciale 28, si farà: lo ha deciso il consiglio comunale, stanziando circa 45mila euro per togliere “l’imbuto” pericoloso al centro della frazione. I lavori, inizialmente stralciati dall’elenco delle opere pubbliche per finanziare la realizzazione di un parcheggio nell’area ex Agip di via Roma del capoluogo, sono stati sostenuti ora da nuovi oneri di urbanizzazione in entrata.

Grazie all’accordo con un privato, la strada sarà allargata nella zona dell’intersezione di via Collegna, abbattendo un muretto e guadagnando circa un metro di carreggiata. Altri interventi appena deliberati riguardano le asfaltature, per 150mila euro, di via Carducci, la strada di Case Leoni, il tratto tra la chiesa di Ottavello e Larzano, un tratto di via Mazzini ad Ancarano e infine altri interventi sempre a Larzano e alla Costa di Bassano. Nella somma è previsto anche il rifacimento dei marciapiedi di via Torricelli e a Niviano Chiesa mentre nel capoluogo, tra via Roma e via Lazzetti, sarà realizzata ex novo una nuova fermata per i bus. Altri 40mila euro saranno stanziati per i cimiteri di Roveleto Landi, Suzzano e Montechiaro, 20mila euro per rifare il tetto della case popolari di via Volta e 44mila per i nuovi quadri elettrici delle scuole del paese.