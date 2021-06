Chiedevano agli anziani offerte per un ospedale inesistente: allontanati

Tre uomini, di età compresa tra i venti e i trent’anni, tutti originari della Campania e domiciliati a Milano, hanno cercato di spillare soldi, in alcuni casi riuscendovi, ad alcuni passanti lungo corso Matteotti, a Castel San Giovanni, in occasione della fiera patronale

I tre avvicinavano in particolare anziani, chiedendo offerte per un non meglio precisato ospedale ed esibendo tesserini palesemente posticci. Una volta individuati, sono stati allontanati dagli agenti della Polizia locale, che avevano già visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

