Clienti accalcati al bar senza mascherina, sanzionato il titolare di un locale

Il titolare di un locale del comune di Gossolengo è stato sanzionato dai carabinieri di Rivergaro per inosservanza alle disposizioni governative emanate per contenere la diffusione del contagio da Covid. Il controllo è avvenuto a mezzanotte e mezza di giovedì primo luglio e i militari hanno rilevato la presenza di numerose persone accalcate senza mascherina al chiosco del bar. I servizi di prevenzione sono disposti dalla prefettura per la verifica del rispetto sia delle norme epidemiologiche sia delle norme generali sui pubblici esercizi. Nel locale c’era musica con dj, accertamenti sulle licenze sono in corso. L’Arma fa sapere che analoghi servizi e controlli saranno svolti nei prossimi giorni nell’ambito dell’intera provincia.

Nei giorni scorsi assembramenti erano stati segnalati in alcuni locali di città e provincia.