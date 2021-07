Raccolta tappi di plastica, domenica doppio gazebo sul Facsal e in via Colombo

Torna la “Giornata del tappo” organizzata dalla Misericordia di Piacenza. Questa domenica, 4 luglio, in occasione della ricorrenza patronale di Sant’Antonino, l’associazione di volontariato organizza due gazebo in città per continuare ad alimentare questa importante filiera di solidarietà. Nelle due postazioni allestite sul Facsal e in via Colombo (all’esterno del pub Tuxedo) i cittadini potranno donare i tappi di plastica delle bottiglie. Invece di gettarli tra i rifiuti, infatti, è possibile destinarli a una nuova “vita” fatta di riciclo e attenzione alle fasce più fragili della popolazione: i tappi raccolti vengono consegnati a un’azienda di Sarmato che li riutilizza e, in cambio, eroga una somma in denaro alla Misericordia. Poi l’associazione, in base alle necessità del territorio, compra dispositivi medici, sedie a rotelle per i bisognosi, e non solo.

