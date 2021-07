Crollo delle nascite nel 2021: quattrocento in meno. Piace dona magliette ai futuri bebè

Si è rinnovata questa mattina, 6 luglio, la fase 3.0 di “Biancorossi fin dalla nascita”, un’iniziativa che negli ultimi anni ha riscosso molto successo tra le famiglie dei nuovi nati all’ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza.

Il Piacenza Calcio donerà, anche quest’anno, magliette della squadra biancorossa a ogni bebè nato nei prossimi mesi quale augurio di “buona vita”. Duemila in tutto le magliette realizzate finora con il contributo di Mg Wear e Banca di Piacenza. Bisogna purtroppo registrare un calo delle nascite in questa prima metà del 2021: 800 contro le mille dello stesso periodo del 2020. Ma le previsioni sono ancora più negative. L’anno scorso le nascite erano state duemila, quest’anno si attesteranno sulle 1.600, con un bilancio di 400 nascite in meno.