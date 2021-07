Statua di Romagnosi, restauro coperto da un telo che riproduce l’opera

Rendere meno impattante il cantiere in pieno centro storico, peraltro in questa stagione turistica. Con questo obiettivo è stato installato un telo che copre i lavori in corso sulla statua di Romagnosi, riproducendo il monumento a dimensioni naturali e in maniera fedele.

L’intervento di restauro – avviato una settimana fa – è finanziato per 20mila euro da Confindustria Piacenza.

