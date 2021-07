Vita parzialmente autonoma per ragazzi disabili: sono i “Week end del sollievo”

A settembre partono i week end di sollievo. Fine settimana cioè durante i quali ragazzi con disabilità potranno sperimentare una vita parzialmente autonoma, in un appartamento lungo via Garibaldi a Castel San Giovanni (sopra ai servizi sociali). Il progetto avrebbe dovuto partire oltre un anno fa ma la pandemia aveva stoppato tutto. I locali vennero infatti dirottati in piena pandemia per eventuali necessità di medici e infermieri chiamati a dare manforte all’ospedale unico della Val Tidone. Ora il progetto dei week end dovrebbe finalmente decollare per dare da un lato sollievo alle famiglie con ragazzi disabili e dall’altro per consentire loro di acquisire una certa autonomia.

