Ponte Organasco, scontro tra una moto e un camion: grave un 29enne

Grave incidente sul ponte Organasco nella zona di Cerignale, in alta Val Trebbia. Stasera, 29 luglio, è infatti avvenuto uno scontro tra una moto e un camion. Sul posto, l’elisoccorso di Parma che ha trasportato in ospedale il “centauro” di 29 anni in condizioni serie. Il ragazzo si trova nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Maggiore.

Le dinamiche dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine.

