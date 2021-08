Vaccini, venerdì le iniezioni serali in piazza Cavalli e sabato sul mercato

Tornano le vaccinazioni anti-Covid in centro storico a Piacenza. Dopo il successo delle somministrazioni serali nei giorni scorsi, questo venerdì – 27 agosto – dalle 19 alle 23.30 il personale sanitario erogherà le dosi sotto i portici di palazzo Gotico, così come sabato mattina – sempre nello stesso spazio – dalle 8 alle 13, in occasione del mercato settimanale. Un’opportunità rivolta a persone di almeno 12 anni residenti o domiciliate in provincia di Piacenza, o con occupazione o ancora studenti in strutture del nostro territorio. Il richiamo sarà prenotato nel centro vaccinale.

A breve, inoltre, tutte le sedute diventeranno “open”, cioè in libero accesso per effettuare la prima dose senza richiedere l’appuntamento, per qualsiasi fascia d’età. Lo ha annunciato ieri l’Ausl di Piacenza, ricordando che giorni e orari disponibili vengono comunicati sul sito www.covidpiacenza.it. Resta possibile – ma non più obbligatorio – concordare la prenotazione per avere la priorità.