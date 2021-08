Va al lavoro con la droga e ruba uno smartphone: operaio di Amazon arrestato

La scorsa notte i carabinieri della di Castel San Giovanni hanno arrestato in flagranza di reato per tentato furto aggravato un operaio di 41 anni, domiciliato a Bologna e con alcuni precedenti penali. L’uomo è stato controllato dai militari al termine del proprio turno di lavoro presso il magazzino Amazon di Castello. E’ stato trovato in possesso di uno smartphone del valore di circa 1.200 euro, privo della confezione e asportato poco prima dall’interno del magazzino.

Dopo la successiva perquisizione personale e veicolare, l’operaio è stato trovato in possesso di un secondo smartphone del valore di circa 140 euro 139, privo della confezione e acquistato da un secondo soggetto, il quale a sua volta lo aveva trafugato dall’interno del medesimo magazzino. Infine, il 41enne è stato trovato in possesso di circa nove grammi di marijuana, L’uomo è finito in caserma ed è stato segnalato per uso personale di sostanze stupefacenti e arrestato per tentato furto aggravato.