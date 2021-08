Incendi boschivi: rischio alto, prorogato lo stato di allarme fino al 5 settembre

E’ ancora alto il rischio di incendi boschivi. Per questo motivo è stata prorogata la fase di preallarme e stato di grave pericolosità sul territorio regionale fino al 5 settembre 2021. Il provvedimento è stato approvato dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, d’intesa con la direzione regionale dei vigili del fuoco e il comando regionale carabinieri forestali. Sembra che il mese di luglio 2021 sia stato il peggiore, a livello mondiale, per quanto riguarda gli incendi.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà