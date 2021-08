Incidente a Castel San Giovanni, auto si ribalta: ferito un 37enne

Un’auto è finita ribaltata in mezzo alla strada dopo essersi scontrata con un’altra vettura ferma sul ciglio della carreggiata. Lo scontro è avvenuto oggi (31 agosto) a Castel San Giovanni, lungo via Borgonovo, nei pressi dell’ospedale. Ad avere la peggio è stato il conducente 37enne di una Dacia Duster che dopo lo scontro è finita ruote all’aria. Il ferito è stato estratto dai vigili del fuoco e portato in ospedale dagli operatori sanitari del 118. Illeso il conducente della Fiat Punto ferma ai bordi della strada. Sul posto carabinieri e polizia locale.

