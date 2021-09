Vandalismo a Rivergaro: imbrattato il monumento ai Caduti di Nassirya

Vandali imbrattano nella notte il monumento ai caduti di Nassirya a Rivergaro. Il fatto è avvenuto nella notte fra sabato 11 e domenica 12 setembre. Nella mattina il sindaco Andrea Albasi, avvisato da alcuni concittadini, è subito accorso sul posto per sincerarsi dei danni patiti dal monumento. Sono stati subito chiamati i carabinieri che hanno avviato i primi accertamenti del caso.

“Si tratta di un gesto particolarmente odioso probabilmente compiuto da qualche sconsiderato – ha detto il sindaco Albasi -. Per quanto mi riguarda mi sono subito attivato per la ripulitura del monumento in tempi brevi. Nel giro di un paio di giorni al massimo il manufatto tornerà alla normalità. Abbiamo ricevuto attestazioni di solidarietà per quanto accaduto: dal prefetto Daniela Lupo e da numerosi cittadini”. Il monumento eretto pochi anni fa si trova nel parcheggio adiacente il Lungo Trebbia.