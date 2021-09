Pontenure, coltellata al rivale: arrestato e piantonato in ospedale l’aggressore

Resta piantonato all’ospedale il presunto accoltellatore di Pontenure.

Il fatto era avvenuto sabato sera a Pontenure: un italiano avrebbe colpito al collo con un fendente il rivale, ma a sua volta aveva subito contusioni al torace e resta quindi all’ospedale.

È stato arrestato con l‘accusa di tentato omicidio dai carabinieri della stazione di Pontenure e dai colleghi del Radiomobile della Compagnia di Piacenza.

E’ stato invece giudicato fuori pericolo il romeno ferito al collo pare da un fendente. Le sue condizioni in un primo momento erano apparse gravi, ma poi erano subito migliorate. Il fatto era avvenuto sabato sera in un cortile condominiale di via Sforza. L’italiano avrebbe ferito il rivale brandendo un coltello da cucina. I due avevano già litigato nel pomeriggio di sabato, pare per futili motivi, e in serata si erano nuovamente affrontati nel cortile del condominio, malmenandosi a calci e pugni fino a quando nelle mani dell’italiano sarebbe comparso un coltello.

