Quarant’anni di Assofa, spente le candeline con gli amici del Piacenza Calcio

Il Piacenza Calcio 1919 a Verano di Podenzano per i quarant’anni di As.So.Fa, associazione piacentina a servizio delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

La delegazione del Piacenza Calcio, che ha raggiunto l’associazione sabato 25 settembre sera, nel clou della tre giorni della tradizionale “Castagnata”, era composta dal presidente Roberto Pighi, accompagnato dalla moglie Carla, dal direttore sportivo Marco Scianò, dall’allenatore Cristiano Scazzola e da cinque giocatori della prima squadra.

I calciatori si sono presentati e Francesco Bianchini di As.So.Fa ha spiegato loro cos’è il calcetto integrato e le attività della squadra dell’associazione.

Non è stata una visita casuale, in quanto il rapporto tra As.So.Fa. e Piacenza Calcio 1919 perdura già dal 2018 e ha portato a diverse collaborazioni: alcuni ragazzi e volontari di As.So.Fa. hanno potuto seguire gratuitamente alcune partite in tribuna mentre il laboratorio di falegnameria dell’associazione ha realizzato dei portachiavi per la squadra. Nel 2020 è invece stato donato un pulmino. La “Castagnata”, promossa da Assofa con la collaborazione delle associazioni podenzanesi “Gelindo Bordin”, Avis, gruppo alpini e il patrocinio del Comune di Podenzano, ha dato avvio alle celebrazioni per il 40ennale di Assofa, inaugurato con la messa celebrata a Verano cui seguirà fino ad ottobre 2022, una serie di eventi.