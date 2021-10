Tumori al seno, ottobre mese della prevenzione: visite gratuite a Piacenza

Al via anche a Piacenza, nel mese di ottobre, la campagna “Nastro Rosa”, un invito alla prevenzione del cancro al seno e un messaggio di speranza certa per tutte le donne. Per tutto il mese di ottobre la Lilt di Piacenza organizza per le associate visite gratuite effettuate da medici specialisti. Le donne non associate possono aderire alla Lilt anche nel momento stesso della visita, che si può prenotare al numero 0523384706 chiamando martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.00 e mercoledì dalle 10.00 alle 13.00.

La campagna è stata presentata questa mattina, 1 ottobre, dal presidente della Lilt di Piacenza, Franco Pugliese. In Italia il tumore al seno colpisce 55mila donne all’anno, una su otto, e “il trend è in crescita – spiega Pugliese – aggravato dal ritardo dello screening indotto dalla pandemia. Tuttavia, a un progressivo aumento dell’incidenza della malattia corrisponde un aumento delle guarigioni grazie all’efficacia delle terapie e la riduzione della mortalità è dovuta in gran parte alla prevenzione. In cinque anni abbiamo raggiunto l’80% di guaribilità dai tumori al seno. La diagnosi precoce è fondamentale anche per le giovani donne: sono proprio loro le più soggette a questo tipo di patologia. Infatti, sono aumentati del 30% i casi di cancro al seno fra le donne dai 35 ai 50 anni. Il nostro obiettivo dev’essere quello di arrivare a uno screening diffuso. Dobbiamo allargarlo anche all’ecografia, codificare il percorso di sorveglianza delle donne colpite da cancro al seno e far sì che nelle scuole il percorso di prevenzione diventi parte del bagaglio delle giovani donne: che vengano coinvolte e arruolate in questo percorso di conoscenza e competenza. Inoltre ci stiamo attrezzando affinché le donne possano essere supportate psicologicamente in tutte le fasi di screening ed eventuale percorso terapico. Infine, Federarma collabora con la nostra campagna e molte farmacie piacentine possono orientare le donne che necessitano di eseguire screening”.

OTTOBRE ROSA, LA CAMPAGNA