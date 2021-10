Tumore al seno: mese della prevenzione. Un manager studierà i dati piacentini

Ottobre è il mese della prevenzione al tumore al seno. Nel 2021 si attendono 360 diagnosi di tumore alla mammella contro le 295 dell’anno scorso, a causa delle 7mila mammografie di screening perse per il Covid-19 e che sono state attualmente recuperate. Anche quest’anno diverse associazioni e sponsor scendono in campo per la prevenzione. Nelle piazze dei comuni del Piacentino verranno venduti cioccolatini di Bardini il cui ricavato andrà all’associazione Armonia di Piacenza per introdurre una nuova figura molto importante all’interno dell’equipe della Breast Unit.

Gli stand dell’associazione Armonia, dove si potranno trovare – come nei negozi sponsor dell’iniziativa – le confezioni di cioccolatini a sostegno della campagna di solidarietà, saranno nelle mattinate di domenica 10 ottobre a Calendasco, Borgonovo e Casalpusterlengo, domenica 17 a Gossolengo e Carpaneto, domenica 24 a Travo e Pontedell’Olio, domenica 31 ottobre a San Nicolò, nonché domenica 7 novembre, per l’intera giornata, nell’ambito di una manifestazione dell’associazione “Mercanti di qualità”, in piazza Duomo a Piacenza.

