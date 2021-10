A scuola a suon di musica: il Pedibus jazz accompagna gli alunni della De Amicis

Anche il Pedibus della primaria De Amicis cammina a ritmo di jazz. Nuova, partecipata tappa per il Pedibus Jazz, la formazione capitanata da Gianni Azzali che questa mattina, 13 ottobre, ha accompagnato a scuola lungo i viali della Baia del Re, gli alunni della primaria De Amicis.

Tante famiglie e bambini hanno voluto unirsi al gruppo di piccoli utenti e volontari

che da quest’anno ha ripristinato il Pedibus anche per la scuola di via Farnesiana,

appartenente al 4° Circolo didattico.

“Un’iniziativa a maggior ragione preziosa – sottolinea l’assessore a Mobilità e Ambiente Paolo Mancioppi, presente per l’occasione – per promuovere ulteriormente un progetto educativo che insegna, ogni giorno, la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente, trasmettendo un messaggio fondamentale: possiamo cambiare il mondo in meglio, a partire dai nostri comportamenti quotidiani”.

A dare il ritmo alla camminata, conclusasi con l’arrivo nel giardino della scuola e

l’accoglienza festosa delle classi, sono stati Gianni Azzali al sax tenore, Gianni Satta

alla tromba, Stefano Caniato al trombone, Renato Podestà al banjo, Luca Mezzadri al tamburo e Alberto Venturini al sax baritono. Disegni e cartelloni a colorare il tragitto, seguito anche dalla referente del Ceas Infoambiente comunale Alessandra Bonomini.

“A tutta la band – rimarca l’assessore Mancioppi – va come sempre il ringraziamento

per la disponibilità e il supporto nel valorizzare il Pedibus, che grazie all’entusiasmo

di insegnanti, genitori e bambini resta un esempio di cittadinanza attiva da diffondere

sempre più”.