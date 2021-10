“Adotta un monumento”: alunni di Castel San Giovanni primi al concorso nazionale

Gli alunni della terza A delle scuole medie di Castel San Giovanni si sono aggiudicati il primo posto al concorso nazionale “Adotta un monumento, uno spot per l’Italia di domani” organizzato per il sesto anno consecutivo dalla Fondazione Napoli Novantanove, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero dei Beni e delle attività culturali.

Gli alunni di 3 A hanno realizzato uno spot in cui raccontano cosa significhi per loro la residenza comunale sede, tra le altre cose, della biblioteca pubblica e di un museo etnografico della Val Tidone. “L’obiettivo del concorso – spiegano gli alunni delle medie di Castello – era quello di valorizzare un bene culturale del nostro territorio e collegarlo all’identità nazionale italiana”. I giovanissimi hanno quindi pensato ad una Villa da cui escono radici che affondano nel secolare parco. «Sono le nostre origini – spiegano gli alunni – mentre i libri che escono delle finestre rappresentano la libertà delle parole e della cultura”.