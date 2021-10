“Espulso, contattò l’arbitro sui social per ammorbidire il referto”: cinque giornate

Secondo il referto dell’arbitro, tra domenica e lunedì avrebbe combinato un po’ di tutto l’attaccante del JD San Giorgio (Terza categoria), Luca Lauria: prima la lite con avversario, poi gli insulti all’arbitro e infine i messaggi via social network allo stesso direttore di gara, chiedendogli di ammorbidire proprio il referto.

Il giudice sportivo provinciale ha così squalificato Lauria per cinque giornate, come si legge nel referto ufficiale della Figc: “Al 47′ del secondo tempo, il signor Lauria Luca, numero 9 della società JD San Giorgio, veniva espulso per doppia ammonizione. Dopo la fine della partita, il signor Lauria rientrava in campo, cercando di mettere le mani addosso ad un giocatore avversario, non riuscendovi per il pronto intervento dei propri compagni e dei dirigenti della società JD San Giorgio. Successivamente raggiungeva l’arbitro, che stava rientrando negli spogliatoi, rivolgendogli insulti offensivi e scurrili”.

Nel rapporto di gara, l’arbitro segnala che “il giorno successivo il signor Lauria Luca lo contattava tramite un social network, chiedendo l’applicazione di una sola giornata di squalifica, in quanto, a suo dire, l’arbitro non si sarebbe accorto di un episodio significativo, che avrebbe scatenato la sua reazione. Alla risposta dell’arbitro,

che specificava di non essere nei suoi poteri quello di decidere quante giornate di squalifica comminare, il Lauria rispondeva con un messaggio sarcastico, offensivo dell’intera categoria arbitrale. Per tutti i comportamenti sopra indicati, tenuto conto delle molteplici infrazioni regolamentari, il giudice sportivo commina al calciatore Lauria Luca della Società JD San Giorgio la squalifica per 5 giornate”.

IL COMUNICATO DELLA FIGC