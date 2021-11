Biodigestore Arena Po: slitta il no del comune di Castel San Giovanni

Slitta a Castel San Giovanni l’approvazione del documento condiviso per dire no al biodigestore (stazione di riciclaggio per lo smaltimento dei rifiuti organici) di Arena Po. Le assenze in conferenza dei capigruppo, dove era presente solo quello di maggioranza Andrea Trespidi, hanno fatto slittare l’approvazione del documento che avrebbe dovuto ricevere il via libera prima di approdare in consiglio comunale. Per porre rimedio, il presidente del consiglio Giorgio Belli, annuncia l’intenzione di voler presentare una mozione da sottoporre all’intero consesso. Si dovrà però aspettare la prossima seduta del consiglio comunale.

