Esce di casa e lascia aperta una finestra: entra un ladro e mette tutto a soqquadro

Piacenza, via Roma: cittadino dimentica la finestra aperta al piano terreno di un edificio ed esce di casa. Subito un ladro, approfittando della finestra aperta, si è intrufolato e ha rovistato ovunque, mettendo tutto a soqquadro, fino a quando ha trovato qualche decina di euro e, “soddisfatto” del bottino, si è allontanato. Il padrone di casa, quando ha fatto ritorno, non ha potuto far altro che telefonare al 112.

