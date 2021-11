Milietto: il barbiere storico di Rivergaro di 82 anni festeggiato dagli “ex garzoni”

Negli anni ha insegnato a sforbiciare e accorciare capelli a tantissimi parrucchieri piacentini. E la loro gratitudine si è fatta sentire. Lui è Emilio, detto “Milietto”, Gazzola, storico barbiere di Rivergaro, in pensione da tempo, noto per la sua generosità anche come parrucchiere della Caritas. Nei giorni scorsi il barbiere è stato premiato a Rivergaro, assieme alla moglie Mara che lo ha sempre aiutato, durante un pranzo con i suoi ex “garzoni” di bottega e gli insegnanti del Centro Anam, la scuola piacentina per parrucchieri che ha chiuso i battenti proprio un anno fa e che Gazzola ha diretto per decenni. La storia in “#LeBuone Notizie” di Telelibertà.

