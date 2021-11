Una donna contesa sarebbe il motivo dell’accoltellamento alla Farnesiana

Potrebbe esserci una storia di tradimenti e di una donna “contesa” all’origine dell’accoltellamento che si è verificato venerdì sera in via Falconi, nel quartiere della Farnesiana. Questo, almeno, nel racconto di un’abitante della zona tra via Farnesiana e via Beati, dove si è scatenata una rissa con circa una decina persone che è sfociata nell’accoltellamento di un giovane di colore, che è stato soccorso sanguinante all’ingresso di un bar.

