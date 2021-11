Solidarietà da indossare: arrivano le felpe di Libertà a favore degli Hospice

Una solidarietà tutta da indossare. Dopo il successo delle polo estive, Editoriale Libertà e Australian hanno deciso di proseguire la linea con una felpa per l’inverno, a sostegno di una causa nobile. Al motto di “100% identità piacentina”, dal 24 novembre saranno disponibili in esclusiva da Bulla Sport e sul nostro sito shop.liberta.it le felpe in colore blu o grigio, sul petto la silhouette del Cavallo del Mochi e la testata di Libertà in basso sulla tasca marsupio. Un capo a suo modo esclusivo, un’idea regalo in vista del Natale. Un’iniziativa solidale a favore degli Hospice di Borgonovo e Piacenza.

A presentare l’iniziativa stamattina, 19 novembre, da Bulla Sport in via Colombo erano presenti, oltre all’imprenditore Valter Bulla, i responsabili degli Hospice, Sergio Fuochi (presidente della fondazione Casa di Iris di Piacenza) e Francesco Botteri (amministratore ASP Azalea, gestore dell’hospice borgonovese), il vicepresidente di Editoriale Libertà, Alessandro Miglioli, il titolare di Australian Giordano Maioli.