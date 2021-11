L’ex presidente della Sant’Agata ascoltata per cinque ore dalla Finanza

L’ex presidente della Pubblica assistenza Sant’Agata Katia Sartori è stata ascoltata ieri, 22 novembre, dalla Guardia di finanza, in via Emilia Pavese, a Piacenza, per cinque ore. Dopo che si era avvalsa inizialmente della facoltà di non rispondere davanti al giudice, all’interrogatorio di garanzia convocato all’indomani della messa ai domiciliari con l’accusa di falso in atto pubblico e peculato, Sartori aveva chiesto invece nei giorni scorsi di poter fornire la propria versione dei fatti, supportata dall’avvocato Angela Maria Odescalchi del foro di Lodi. Agli inizi di novembre, gli arresti di Sartori erano stati revocati, con l’unico veto chiesto dal gip di avvicinarsi alla sede della Pubblica assistenza. Il 12 dicembre si riunirà l’assemblea dei soci della Sant’Agata, che sarà chiamata ad eleggere il consiglio. Il consiglio neoeletto individuerà poi il futuro presidente. In teoria, Sartori, dimessasi dal ruolo di presidente ma ancora socia, potrebbe votare per delega.

