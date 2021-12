Un’altra denuncia fa tornare l’ex presidente della Sant’Agata ai domiciliari

Arrestata, rilasciata, nuovamente arrestata in sei settimane. Una nuova misura cautelare è stata emessa nei confronti di Katia Sartori, ex presidente della Pubblica assistenza Sant’Agata di Rivergaro. La 36enne era stata sottoposta alla misura degli arresti domiciliari nel mese di ottobre in seguito all’indagine della Guardia di Finanza, il provvedimento era stato revocato un mese fa.

Nei confronti di Sartori è stata però presentata una nuova denuncia da parte di una persona interna alla Pubblica di Rivergaro; il pm, preso atto delle accuse, in particolare pare quella di minaccia, ha quindi richiesto l’aggravamento della condizione e così Sartori è tornata ai domiciliari.

Nel frattempo anche la Corte dei conti ha aperto un’indagine su quanto sarebbe accaduto alla Sant’Agata, trattandosi in parte anche di fondi pubblici.