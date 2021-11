Pandemia e vaccini, consulta, garante dei minori: questa sera ad Assemblea On ER

Quinta puntata di Assemblea On ER in onda questa sera su Telelibertà dopo il Tgl delle 19.30.

Gli argomenti della puntata: pandemia e vaccini, i nuovi dati sulle dimissioni volontarie dal lavoro, la richiesta dell’Assemblea legislativa in favore della costruzione della Via Emilia-Bis tra Reggio e Modena. E ancora le attività della consulta degli emiliano romagnoli nel mondo e l’Assemblea dei ragazzi e ragazze promossa dalla Garante dei minori. Ecco i principali temi al centro della sesta puntata di “Assemblea On E-R”.