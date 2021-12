A Castel San Giovanni si scalda il Natale: luminarie, video proiezioni e vin brulé

Sabato alle 17,30 si accendono le luminarie di Natale a Castel San Giovanni. Corso Matteotti, le vie limitrofe e le principali piazze saranno illuminate da luci colorate che scalderanno l’atmosfera. La facciata del teatro Verdi sarà illuminata da video proiezioni e in piazza XX Settembre campeggerà un grande albero di natale. IL calendario di eventi messo a punto dall’amministrazione comunale con i commercianti, associazioni, sponsor prevede spettacoli itineranti anche sabato 11 e sabato 18 dicembre, doni per bambini, fontane di luce, zampognari, mongolfiere e trampolieri lungo le vie del centro. Ci saranno anche spettacoli in teatro, concerti ed esibizioni di danza. La notte di Natale ci si scalda con il vin brulé degli alpini al termine della messa di mezzanotte.

IL PROGRAMMA