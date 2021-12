Carpaneto, lupo avvistato tra le case e nell’area sgambamento cani

Un “presunto” lupo è stato visto aggirarsi per le vie di Carpaneto. E’ riuscito a scappare, dopo essere rimasto intrappolato per qualche minuto nella recinzione dell’area sgambamento cani. L’episodio è avvenuto nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 dicembre. Due ragazze e due ragazzi stavano tornando a casa, quando, verso le tre di notte hanno avvistato l’animale aggirarsi per le via di Carpaneto. La zona è quella di via Leopardi, Carducci e via Fiume. Stupiti, i quattro amici, hanno cercato di capire cosa fosse: “Ci siamo avvicinati, pur rimanendo chiusi in auto, per verificare meglio quello che avevamo visto di sfuggita. Abbiamo pensato che la cosa migliore fosse quella di avvisare i carabinieri e abbiamo composto il 112 – hanno spiegato i giovani.

I carabinieri, accorsi sul posto, hanno visto l’animale e, impossibilitati a catturarlo, lo hanno spinto lontano dalle abitazioni. Non è difficile pensare che il lupo solitario, sia lo stesso che ha sbranato due capi di bestiame dell’azienda agricola di Guido Palladini nelle prime ore di mercoledì e giovedì.

