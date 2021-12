Gragnano, 48 domande per il bando affitti: tutte accolte e finanziate

Tutte le domande di sostegno del “bando affitti” sono state accolte e finanziate al 100%, assicurando anche una mensilità in più rispetto a quelle garantite dal bando stesso. Così a Gragnano si aggiunge un altro tassello nel sostegno alle persone in difficoltà economica.

Sono state 48 le domande che i cittadini di Gragnano in possesso dei requisiti hanno presentato e che sono state inserite in graduatoria, per una somma complessiva di oltre 53mila euro. Sono state tutte interamente coperte utilizzando le risorse regionali ma anche il fondo di solidarietà comunale e parte delle risorse Covid. Prima 13mila euro dalla Regione per 11 domande, poi 18mila euro del fondo comunale per altre 17 domande e infine 8mila euro da fondi Covid per le ultime 9 domande. Inoltre, nell’ultima variazione di bilancio, i fondi Covid sono serviti a incrementare il contributo comunale dedicato al sostegno degli affitti con altri 16.900 euro: una cifra che è stata destinata e ripartita a favore di tutti i 48 utenti in graduatoria, ai quali è stata “regalata” una ulteriore – la quarta – mensilità di affitto.