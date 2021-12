Frontale nella nebbia a Rottofreno, due feriti all’ospedale. Uno è grave

Due feriti di cui uno lieve e un altro che ha riportato invece traumi ben più gravi, entrambi trasportati d’urgenza all’ospedale di Piacenza. E’ il bilancio dell’incidente verificatosi venerdì 17 dicembre, poco dopo le 19.30, in località Colombarola, nel comune di Rottofreno. Due auto, una Mazda e una Volkswagen, probabilmente a causa della fitta nebbia, sono entrate in collisione frontale dopo l’invasione di carreggiata da parte di uno dei due mezzi. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini del 118 e i vigili del fuoco che si sono occupati della messa in sicurezza. La polizia stradale si è occupata dei rilievi di legge. Si sono registrati gravi disagi al traffico.

