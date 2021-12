Libertà in edicola con la copertina del pittore Gatti. Supplemento di 48 pagine

Prima pagina d’artista su Libertà per la vigilia di Natale e un supplemento di 48 pagine per approfondire vari aspetti della realtà piacentina.

La copertina di Natale del nostro quotidiano riproduce un quadro del pittore Luigi Gatti dal titolo “L’attesa” nel quale un bambino vestito da arlecchino è seduto con accanto un giocattolo d’altri tempi. Guarda lontano quasi fosse in attesa di qualcosa, un’attesa che in questo Natale 2021 richiama anche la voglia di superare questo difficile momento di emergenza sanitaria con il Covid che ha rialzato la testa. Ma attesa è anche e soprattutto quella per il Natale e insieme all’attesa, l’augurio che Editoriale Libertà rivolge a tutti i piacentini dalle pagine del quotidiano, dal web e dalla tv. Buona Natale a tutti, che sia davvero pieno di serenità.