Camion perde il controllo e si ribalta alla rotonda della tangenziale: autista ferito

Sono ancora da chiarire i contorni dell’incidente avvenuto ieri sera a Piacenza alla rotonda della tangenziale, e che ha visto coinvolto un autoarticolato. Il mezzo pesante, pare nel tentativo di imboccare l’ingresso autostradale del casello di Piacenza Sud, ha perso il controllo finendo fuori strada e ribaltandosi. Il conducente, rimasto ferito, è stato soccorso dai sanitari della Croce Bianca e condotto in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita.

